Россия обвиняет ЕС в желании продолжать войну, пытаясь рассорить Запад – ISW

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС относительно возможного развертывания европейских миротворческих сил в Украине для продвижения требований Кремля о смене политического режима в Украине. Россия утверждает, что именно украинское правительство является "первопричиной" войны, и пытается обострить разногласия между западными союзниками.

Источник: ISW

Детали: Лавров заявил, что планы введения европейских миротворческих сил в Украину являются частью усилий Запада, направленных на "подстрекательство" Украины к войне против России. Он утверждал, что Запад привел к власти президента Украины Владимира Зеленского "штыками" и планирует использовать миротворческие силы для поддержки "его режима".

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Лавров в очередной раз повторил Кремлевские нарративы, утверждая, что первопричинами войны стали расширение НАТО на восток и якобы дискриминация русскоязычного населения в Украине.

Дословно: "Кремль, вероятно, пытается вбить клин между Соединенными Штатами и Европой, чтобы добиться уступок в пользу России на будущих мирных переговорах и других переговорах".

Ключевые выводы ISW за 2 марта:

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