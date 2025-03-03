Россия обвиняет ЕС в желании продолжать войну, пытаясь рассорить Запад – ISW
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС относительно возможного развертывания европейских миротворческих сил в Украине для продвижения требований Кремля о смене политического режима в Украине. Россия утверждает, что именно украинское правительство является "первопричиной" войны, и пытается обострить разногласия между западными союзниками.
Источник: ISW
Детали: Лавров заявил, что планы введения европейских миротворческих сил в Украину являются частью усилий Запада, направленных на "подстрекательство" Украины к войне против России. Он утверждал, что Запад привел к власти президента Украины Владимира Зеленского "штыками" и планирует использовать миротворческие силы для поддержки "его режима".
Лавров в очередной раз повторил Кремлевские нарративы, утверждая, что первопричинами войны стали расширение НАТО на восток и якобы дискриминация русскоязычного населения в Украине.
Дословно: "Кремль, вероятно, пытается вбить клин между Соединенными Штатами и Европой, чтобы добиться уступок в пользу России на будущих мирных переговорах и других переговорах".
Ключевые выводы ISW за 2 марта:
- Последние официальные заявления России в ответ на предложенное украинско-американское соглашение по добыче полезных ископаемых свидетельствуют о том, что Кремль пытается саботировать его, используя нарративы, ориентированные на украинскую и американскую аудиторию. Кремль утверждает, что это соглашение невыгодно для Украины, одновременно заявляя, что Россия может предложить Соединенным Штатам лучшие условия. Это свидетельствует о том, что Москва считает соглашение вредным для своих интересов.
- Кремль крайне заинтересован в срыве подписания соглашения между Соединенными Штатами и Украиной по добыче полезных ископаемых, поскольку оно предусматривает долгосрочные инвестиции США в Украину и признает ее суверенитет.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС относительно возможного развертывания европейских миротворческих сил в Украине в рамках будущего мирного урегулирования, чтобы активизировать требования Кремля о смене власти в Украине.
- Европейские лидеры продемонстрировали свою приверженность к поддержке Украины на оборонном саммите в Лондоне 2 марта.
- Украинские войска продвинулись вперед под Торецком, а российские – под Великой Новоселкой.