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Россия обвиняет ЕС в желании продолжать войну, пытаясь рассорить Запад – ISW

Иван ДьяконовПонедельник, 3 марта 2025, 05:39
Россия обвиняет ЕС в желании продолжать войну, пытаясь рассорить Запад – ISW
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС относительно возможного развертывания европейских миротворческих сил в Украине для продвижения требований Кремля о смене политического режима в Украине. Россия утверждает, что именно украинское правительство является "первопричиной" войны, и пытается обострить разногласия между западными союзниками.

Источник: ISW

Детали: Лавров заявил, что планы введения европейских миротворческих сил в Украину являются частью усилий Запада, направленных на "подстрекательство" Украины к войне против России. Он утверждал, что Запад привел к власти президента Украины Владимира Зеленского "штыками" и планирует использовать миротворческие силы для поддержки "его режима".

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Лавров в очередной раз повторил Кремлевские нарративы, утверждая, что первопричинами войны стали расширение НАТО на восток и якобы дискриминация русскоязычного населения в Украине. 

Дословно: "Кремль, вероятно, пытается вбить клин между Соединенными Штатами и Европой, чтобы добиться уступок в пользу России на будущих мирных переговорах и других переговорах".

Ключевые выводы ISW за 2 марта:

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  • Последние официальные заявления России в ответ на предложенное украинско-американское соглашение по добыче полезных ископаемых свидетельствуют о том, что Кремль пытается саботировать его, используя нарративы, ориентированные на украинскую и американскую аудиторию. Кремль утверждает, что это соглашение невыгодно для Украины, одновременно заявляя, что Россия может предложить Соединенным Штатам лучшие условия. Это свидетельствует о том, что Москва считает соглашение вредным для своих интересов.
  • Кремль крайне заинтересован в срыве подписания соглашения между Соединенными Штатами и Украиной по добыче полезных ископаемых, поскольку оно предусматривает долгосрочные инвестиции США в Украину и признает ее суверенитет.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС относительно возможного развертывания европейских миротворческих сил в Украине в рамках будущего мирного урегулирования, чтобы активизировать требования Кремля о смене власти в Украине.
  • Европейские лидеры продемонстрировали свою приверженность к поддержке Украины на оборонном саммите в Лондоне 2 марта.
  • Украинские войска продвинулись вперед под Торецком, а российские – под Великой Новоселкой.

ISWРосcияЕСмиротворцы
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