В Мариуполе оккупанты провели очередные учения "резервистов" – ЦНС

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты провели военные учения "Шторм-2025", к участию в которых привлекли местных мужчин. После завершения тренировок большинство из них отправляют на фронт для участия в боевых действиях против Украины.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, участниками этого мероприятия стали представители силовых структур так называемой ДНР с привлечением гражданского населения. Речь идет о мужчинах, которые числятся в оккупационной администрации города как "резервисты".

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Дословно: "Сборы "резервистов" – это еще один способ кремлевских оккупантов привлекать местное население к войне против своего Отечества. Ведь после таких учений большинство мужчин уже не возвращаются домой, а отправляются на фронт. Таким обманным способом кремль пытается пополнять свою армию и дальше продолжать кровопролитную войну в Украине".

Предыстория: