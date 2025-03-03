В Мариуполе оккупанты провели очередные учения "резервистов" – ЦНС
Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты провели военные учения "Шторм-2025", к участию в которых привлекли местных мужчин. После завершения тренировок большинство из них отправляют на фронт для участия в боевых действиях против Украины.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По информации ЦНС, участниками этого мероприятия стали представители силовых структур так называемой ДНР с привлечением гражданского населения. Речь идет о мужчинах, которые числятся в оккупационной администрации города как "резервисты".
Дословно: "Сборы "резервистов" – это еще один способ кремлевских оккупантов привлекать местное население к войне против своего Отечества. Ведь после таких учений большинство мужчин уже не возвращаются домой, а отправляются на фронт. Таким обманным способом кремль пытается пополнять свою армию и дальше продолжать кровопролитную войну в Украине".
Предыстория:
- В конце февраля, Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой области официально запустили мобилизационные мероприятия, пытаясь скрыть их под видом "учебных сборов".
- Ранее ЦНС сообщал, что весной 2025 года Россия готовится усилить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, чтобы компенсировать значительные потери на фронте.