Беспилотники поразили один из крупнейших в России нефтеперерабатывающий завод

Ночью 3 марта ударные беспилотники атаковали Уфимский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в России, который находится более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, российские Telegram-каналы

Детали: По информации, обнародованной в российских Telegram-каналах, взрыв на территории Уфимского НПЗ прогремел в 02:38 по местному времени.

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Российский Telegram-канал SHOT заявил, что пожар на НПЗ охватил 100 квадратных метров.

Безпілотники вразили один з найбільших у Росії нафтопереробний заводhttps://t.co/35A1NDwmMR pic.twitter.com/PtxdFCHAdp — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 3, 2025

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Коваленко отмечает, что Уфимский НПЗ является одним из крупнейших в России. Мощность этого нефтеперерабатывающего комплекса, который состоит из нескольких предприятий, в целом составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.

Прямая речь Коваленко: "Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров страны. НПЗ имеет стратегическое значение для армии РФ, поскольку входит в группу предприятий, которые обеспечивают топливом вооруженные силы".

Дополнено: Глава Башкортостана пока никак не комментировал ситуацию в республике.

В то же время российские пропагандистские издания со ссылкой на МЧС утром написали, что предварительной причиной пожара на НПЗ в Уфе якобы "стали технологические процессы".