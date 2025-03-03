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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 350 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 3 марта 2025, 07:14
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 350 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны отминусовали 1 350 российских захватчиков и более 250 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 878 070 (+1 350) человек,
  • танков – 10 252 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 290 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 24 019 (+60) ед,
  • средств ПВО – 1 093 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 655 (+61) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39 327 (+109) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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