ВСУ за сутки обезвредили еще 1 350 оккупантов
Понедельник, 3 марта 2025, 07:14
Силы обороны отминусовали 1 350 российских захватчиков и более 250 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 878 070 (+1 350) человек,
- танков – 10 252 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 21 290 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 24 019 (+60) ед,
- средств ПВО – 1 093 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 655 (+61) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 327 (+109) ед.
Данные уточняются.