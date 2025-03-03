Россияне атаковали Кривой Рог: ранена женщина, повреждено предприятие и больница
Российские военные атаковали беспилотниками Кривой Рог на Днепропетровщине, в результате чего пострадал один человек, повреждены промышленное предприятие, медучреждение и жилые дома.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Вечером и ночью враг направлял на Днепропетровщину беспилотники. Защитники неба сбили 7 БпЛА.
В Кривом Роге в результате атаки пострадала 52-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте. Лечиться будет дома. Произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждены промышленное предприятие, медучреждение, 6 многоэтажек, авто".
Детали: Также вечером 2 марта и утром 3 марта захватчики атаковали Никопольский район.
"(Враг – ред.) попал дронами-камикадзе по Мировской и Марганецкой общинам. Погибших и раненых нет", – подытожил Лысак.