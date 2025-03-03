Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Россияне значительно активизировали наступательные действия в Курской области – Генштаб

Степан ГафткоПонедельник, 3 марта 2025, 08:22
Россияне значительно активизировали наступательные действия в Курской области – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Российская армия усилила наступательные действия в Курской области, всего на фронте за минувшие сутки состоялось 109 боевых столкновений. 

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (2 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1 ракетный удар с применением 4 ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 126 КАБ. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 124 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2375 дронов-камикадзе".

Реклама:

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялся 1 бой в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне атаковали 3 раза. Украинские военные отражали штурмы у Загрызово, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг наступал 15 раз, пытаясь продвинуться у Нового, Ямполовки и Новомихайловки.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении оккупанты штурмовали 4 раза у Часового Яра, Григорьевки и Александро-Шультино.

На Торецком направлении зафиксировано 14 атак противника в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские воины остановили 18 атак в сторону Тарасовки, Луча, Покровска, Котлиного, Удачного, Котляровки, Андреевки, Водяного Второго и Улаклы.

На Новопавловском направлении силы обороны отбили 5 штурмов у Константинополя, Привольного и Скудного.

На Ореховском направлении россияне дважды атаковали позиции ВСУ у Нестерянки и Новоданиловки, но без успеха.

На Приднепровском направлении враг 3 раза пытался прорвать оборону.

На Северском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий не зафиксировано.

На Курском направлении за сутки украинские защитники отбили 30 атак. Оккупанты выпустили 444 артиллерийских снаряда, из них 12 – из реактивных систем залпового огня. Также осуществили 19 авиаударов, сбросив 30 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления нет.

Генштаброссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава Пентагона приказал свернуть наступательные кибероперации против России – NYT
Зеленский заявил, что встретится с Трампом, если речь пойдет о "решении реальных проблем" – СМИ 
Россия обвиняет ЕС в желании продолжать войну, пытаясь рассорить Запад – ISW
Министр финансов США: Соглашение по украинским ископаемым пока не обсуждается
США готовы возобновить взаимодействие, когда Украина будет готова к миру – Рубио
Без Украины и с сыном российского олигарха: полный список победителей Оскара 2025
Все новости...
Генштаб
Курское направление стало самым горячим на фронте – Генштаб
По состоянию на 16 часов враг больше всего атакует в Курской области – Генштаб
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1110 оккупантов – Генштаб
Последние новости
09:59
Ученые выяснили, при каких условиях на Земле наступают ледниковые периоды: когда ждать следующего
09:58
Нефть отреагировала на рост производства в Китае
09:51
скелетонКогда уже сделал более тысячи спусков, ты не боишься. Интервью чемпиона мира U-20 Ярослава Лавренюка
09:50
Глава МИД Латвии "полетала" на экспериментальном беспилотнике латвийской компании
09:46
Канада расширила санкции против России
09:40
В снарядах к российским РСЗО "Торнадо" обнаружили иностранные компоненты – ГУР
09:24
Глава Пентагона приказал свернуть наступательные кибероперации против России – NYT
09:20
Польша сообщила о кибератаке на свое космическое агентство
09:12
Трамп в понедельник обсудит остановку военной помощи Украине – NYT
09:12
В киевских многоэтажках заменят окна и двери за 65 миллионов: цены – завышены
Все новости...
Реклама:
Реклама: