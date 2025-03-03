Россияне значительно активизировали наступательные действия в Курской области – Генштаб

Российская армия усилила наступательные действия в Курской области, всего на фронте за минувшие сутки состоялось 109 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (2 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1 ракетный удар с применением 4 ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 126 КАБ. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 124 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2375 дронов-камикадзе".

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Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялся 1 бой в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне атаковали 3 раза. Украинские военные отражали штурмы у Загрызово, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг наступал 15 раз, пытаясь продвинуться у Нового, Ямполовки и Новомихайловки.

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На Краматорском направлении оккупанты штурмовали 4 раза у Часового Яра, Григорьевки и Александро-Шультино.

На Торецком направлении зафиксировано 14 атак противника в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские воины остановили 18 атак в сторону Тарасовки, Луча, Покровска, Котлиного, Удачного, Котляровки, Андреевки, Водяного Второго и Улаклы.

На Новопавловском направлении силы обороны отбили 5 штурмов у Константинополя, Привольного и Скудного.

На Ореховском направлении россияне дважды атаковали позиции ВСУ у Нестерянки и Новоданиловки, но без успеха.

На Приднепровском направлении враг 3 раза пытался прорвать оборону.

На Северском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий не зафиксировано.

На Курском направлении за сутки украинские защитники отбили 30 атак. Оккупанты выпустили 444 артиллерийских снаряда, из них 12 – из реактивных систем залпового огня. Также осуществили 19 авиаударов, сбросив 30 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления нет.