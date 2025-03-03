Зеленский заявил, что встретится с Трампом, если речь пойдет о "решении реальных проблем" – СМИ 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если тот снова пригласит его "для решения реальных проблем".

Источник: Bloomberg

Прямая речь Зеленского после участия в саммите европейских лидеров по вопросам безопасности в Лондоне: "Мы достойны равноправного диалога.... (Если президент США пригласит – ред.) "для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду".

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Детали: Bloomberg пишет, что "Зеленский тщательно подбирал слова после спора с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом (28 февраля – ред.) во время встречи в Белом доме".

Президент Украины отметил, что проведение этого разговора в открытом режиме не было положительным ни для США, ни для Украины.

Издание также акцентирует, что Зеленский в Лондоне отклонил просьбу журналиста перейти на английский язык, чтобы избежать неправильного толкования.

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"Я убежден, что эта ситуация пройдет, и впереди более важные вещи", – сказал президент Украины.

Он также добавил, что Украина готова подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, которое было приостановлено на прошлой неделе. В частности, его могут подписать министры.

Bloomberg также пишет, что хоть Зеленский и признал зависимость Украины от поддержки США и выразил уважение к Трампу, обеим основным американским политическим партиям и США в целом, он все же уклонился от извинений.

"Я готов к любому формату конструктивных отношений с США", – сказал Зеленский.

Издание отмечает, что украинский президент "защитил свое право отстаивать достоинство своей страны и ее народа и призвал партнеров проявить понимание к страданиям, выпавшим на долю Украины после вторжения России три года назад".

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