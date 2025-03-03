Воздушные силы за ночь сбили 46 российских БпЛА

В ночь на 3 марта россияне осуществили массированную атаку, запустив 83 ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы с территории Орла, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, что в РФ.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 46-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях".

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Детали: По данным Воздушных сил, атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Кроме сбитых БпЛА, 31 беспилотник-имитатор локационно потерян и не достиг целей.

Под ударом оказались Харьковская, Сумская, Киевская, Черкасская, Днепропетровская и Запорожская области.