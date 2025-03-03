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Глава Пентагона приказал свернуть наступательные кибероперации против России – NYT

Мария Емец, Ирина БалачукПонедельник, 3 марта 2025, 09:24
Глава Пентагона приказал свернуть наступательные кибероперации против России – NYT
Фото иллюстративное с pixabay.com

Глава Минобороны США Пит Гегсет дал поручение прекратить наступательные кибероперации против России, что вероятно свидетельствует о попытках команды Трампа наладить диалог с Кремлем, пишет The New York Times.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NYT

Детали: По словам собеседников издания, один из которых является действующим и двое – бывшими чиновниками, такое распоряжение якобы поступило еще до встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, которая закончилась скандалом.

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Точный объем и срок действия приказа Минобороны непонятны, поскольку граница между наступательными и оборонительными кибероперациями часто размыта.

Издание отмечает, что в целом сохранение доступа к российским сетям с целью получения информации является важным для США – в частности, для понимания намерений Путина в контексте переговоров.

По словам собеседников-экс-чиновников, отказ от наступательных киберопераций против России является рискованной авантюрой для Вашингтона, поскольку неизвестно, прекратит ли Россия при этом свои гибридные операции против Америки и европейских государств, которым США также оказывали существенную поддержку в противодействии кибервмешательству.

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Во время первого президентского срока Трампа киберкомандованию предоставили дополнительные полномочия, которые позволили проводить наступательные кибероперации без прямого утверждения президентом.

Одной из таких была "проверка" российской электросети, задуманная, вероятно, как серьезное предупреждение России о последствиях в случае, если та вздумает нанести ущерб американской критической инфраструктуре. Об этой операции писали СМИ, в частности, NYT.

Тогда Трамп назвал появление информации в медиа "предательством", но его бывшие помощники позже комментировали, что он очень волновался, как это повлияет на его отношения с правителем России.

Предыстория:

  • В конце февраля пять бывших министров обороны США назвали безрассудным увольнение президентом Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров и призвали Конгресс остановить любое утверждение их преемников.

СШАкибербезопасностьРосcия
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