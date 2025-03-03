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Трамп заявил, что США надо меньше волноваться из-за Путина, есть другие проблемы

Ирина Балачук, Иванна КостинаПонедельник, 3 марта 2025, 10:16
Трамп заявил, что США надо меньше волноваться из-за Путина, есть другие проблемы
Дональд Трамп. Фото Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны есть более насущные вопросы, чем "волноваться из-за Путина".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social

Прямая речь президента США: "Нам следует меньше волноваться из-за Путина, а больше – из-за банд мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну, чтобы мы не стали такими, как Европа!".

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Детали: Издание акцентирует, что с началом своего второго президентского срока Трамп демонстрирует серьезный разворот американской администрации в сторону России.

И это уже оценили в Кремле. В частности, пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что подходы администрации Дональда Трампа к внешней политике "во многом" соответствуют российским.

Сообщалось, что глава Министерства обороны США Пит Хегсет якобы распорядился прекратить наступательные кибероперации против России, что очевидно является составляющей попыток команды Трампа наладить диалог с Кремлем.

ТрампПутин
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