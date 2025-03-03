Макрон предположил, что Франция может разместить свое ядерное оружие на территории союзников

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил размещение французского ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить США, которые имеют свое ядерное оружие в Европе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Макрона Le Figaro после саммита европейских лидеров по поддержке Украины в Лондоне

Детали: Макрон сказал, что готов на углубление сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.

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Прямая речь президента Франции: "Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами".

Он подчеркнул, что темы ядерного оружия "не нужно бояться", но и ядерная доктрина Франции не меняется.

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