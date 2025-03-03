Макрон предположил, что Франция может разместить свое ядерное оружие на территории союзников
Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил размещение французского ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить США, которые имеют свое ядерное оружие в Европе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Макрона Le Figaro после саммита европейских лидеров по поддержке Украины в Лондоне
Детали: Макрон сказал, что готов на углубление сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.
Прямая речь президента Франции: "Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами".
Он подчеркнул, что темы ядерного оружия "не нужно бояться", но и ядерная доктрина Франции не меняется.
Предыстория:
- Лидер ультраправых Марин Ле Пен на выходных раскритиковала Макрона, заявив, что силы сдерживания должны оставаться "французскими".
- Также Макрон считает, что Европе пора увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП.
- Британский премьер Кир Стармер на прошлой неделе перед визитом в Вашингтон объявил, что Великобритания ускорит свои планы увеличения расходов на оборону до 2,5% ВВП в 2027 году, что станет самым большим увеличением оборонных расходов со времен "холодной войны".