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Минобороны: Электронные направления на ВВК в "Резерв+" теперь содержат дату прибытия на медосмотр

Анастасия ПроцПонедельник, 3 марта 2025, 11:14
Минобороны: Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр
фото: МОУ

В электронных направлениях на ВВК в приложении "Резерв+" теперь будет указываться дата прибытия на медицинский осмотр. В Минобороны отметили, что это позволит военнообязанным проходить комиссию без лишних посещений ТЦК, бумажной бюрократии и очередей.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "Электронные направления на ВВК в "Резерв+" теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей".

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Детали: По словам Черногоренко, теперь можно сразу прибыть в определенное медучреждение в установленную дату и пройти осмотр в конкретные сроки.

Кроме того, электронные направления стали доступны для всех военнообязанных: как для тех, кто самостоятельно желает пройти комиссию, так и для тех, кто уже получил бумажную повестку на ВВК. Для этого достаточно подать запрос в Резерв+.

Что предшествовало:

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  • 28 января в в Министерстве обороны Украины сообщили, что украинские военнообязанные и резервисты смогут получать электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) через приложение "Резерв+".

Минобороныармия
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