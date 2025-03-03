По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K
Понедельник, 3 марта 2025, 12:12
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31 К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".
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Детали: Воздушные силы призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Обновлено: В 12:07 тревоги начали отменять. Сейчас угроза сохраняется для Запорожской, Донецкой и Луганской областей.