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По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K

Ирина БалачукПонедельник, 3 марта 2025, 12:12
По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31 К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

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Детали: Воздушные силы призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Обновлено: В 12:07 тревоги начали отменять. Сейчас угроза сохраняется для Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

воздушная тревога
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