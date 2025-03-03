В Кременчугском ТЦК умер военнообязанный: медики говорят – сердечная недостаточность
В Кременчугском районном ТЦК и СП 2 марта внезапно умер военнообязанный мужчина 1977 года рождения. По данным медиков, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, ТЦК назначило служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.
Источник: Полтавский областной ТЦК и СП
Дословно: "Около 10 часов 20 минут 2 марта в Кременчугский районный ТЦК и СП полицией был доставлен военнообязанный гражданин 1977 года рождения. После уточнения военноучетных данных он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. В дальнейшем он остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр".
Детали: Сообщается, что около 17:40 состояние здоровья мужчины ухудшилось: он побледнел и потерял сознание. Работники ТЦК вызвали "скорую" и реанимобиль, однако в 18:30 констатировали его смерть.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. По предварительным результатам, нарушений в работе ТЦК не обнаружили, также телесных повреждений у умершего нет.
По данным медиков мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Также руководство ТЦК назначило служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.
Предыстория:
- В октябре в Полтавской области в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных обнаружили мертвого мужчину, в ОТЦК заявили, что мужчина сам покончил с жизнью.
- 5 июня в Житомирском ТЦК сообщили о смерти мужчины, которого доставили для прохождения ВВК 28 мая. СМИ писали, что мужчина попал в больницу с множественными травмами, в состоянии комы и умер, не приходя в сознание. В ОТЦК заявили, что мужчина умер из-за "самокалечения" после эпилептического приступа.
- 24 мая в одном из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Закарпатье умер военнообязанный.
- 5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП г. Кривого Рога в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья умер военнообязанный.
- 23 апреля Закарпатский областной ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр. По данному факту назначали служебную проверку.
- В марте стало известно, что ТЦК на Закарпатье проверяют из-за попытки самоубийства парня.