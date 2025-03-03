В Кременчугском ТЦК умер военнообязанный: медики говорят – сердечная недостаточность

В Кременчугском районном ТЦК и СП 2 марта внезапно умер военнообязанный мужчина 1977 года рождения. По данным медиков, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, ТЦК назначило служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.

Источник: Полтавский областной ТЦК и СП

Дословно: "Около 10 часов 20 минут 2 марта в Кременчугский районный ТЦК и СП полицией был доставлен военнообязанный гражданин 1977 года рождения. После уточнения военноучетных данных он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. В дальнейшем он остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр".

Реклама:

Детали: Сообщается, что около 17:40 состояние здоровья мужчины ухудшилось: он побледнел и потерял сознание. Работники ТЦК вызвали "скорую" и реанимобиль, однако в 18:30 констатировали его смерть.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. По предварительным результатам, нарушений в работе ТЦК не обнаружили, также телесных повреждений у умершего нет.

По данным медиков мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Также руководство ТЦК назначило служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.

РЕКЛАМА:

Предыстория: