Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

В Кременчугском ТЦК умер военнообязанный: медики говорят – сердечная недостаточность

Анастасия ПроцПонедельник, 3 марта 2025, 12:13
В Кременчугском ТЦК умер военнообязанный: медики говорят – сердечная недостаточность
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: АРМИЯ ИНФОРМ

В Кременчугском районном ТЦК и СП 2 марта внезапно умер военнообязанный мужчина 1977 года рождения. По данным медиков, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, ТЦК назначило служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.

Источник: Полтавский областной ТЦК и СП

Дословно: "Около 10 часов 20 минут 2 марта в Кременчугский районный ТЦК и СП полицией был доставлен военнообязанный гражданин 1977 года рождения. После уточнения военноучетных данных он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. В дальнейшем он остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр".

Реклама:

Детали: Сообщается, что около 17:40 состояние здоровья мужчины ухудшилось: он побледнел и потерял сознание. Работники ТЦК вызвали "скорую" и реанимобиль, однако в 18:30 констатировали его смерть.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. По предварительным результатам, нарушений в работе ТЦК не обнаружили, также телесных повреждений у умершего нет.

По данным медиков мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Также руководство ТЦК назначило служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В октябре в Полтавской области в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных обнаружили мертвого мужчину, в ОТЦК заявили, что мужчина сам покончил с жизнью.
  • 5 июня в Житомирском ТЦК сообщили о смерти мужчины, которого доставили для прохождения ВВК 28 мая. СМИ писали, что мужчина попал в больницу с множественными травмами, в состоянии комы и умер, не приходя в сознание. В ОТЦК заявили, что мужчина умер из-за "самокалечения" после эпилептического приступа.
  • 24 мая в одном из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Закарпатье умер военнообязанный.
  • 5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП г. Кривого Рога в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья умер военнообязанный.
  • 23 апреля Закарпатский областной ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр. По данному факту назначали служебную проверку.
  • В марте стало известно, что ТЦК на Закарпатье проверяют из-за попытки самоубийства парня.

ТЦКПолтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоСухопутные войска: РФ ударила по военному полигону на Днепропетровщине, есть погибшие
Макрон предположил, что Франция может разместить свое ядерное оружие на территории союзников
Трамп заявил, что США надо меньше волноваться из-за Путина, есть другие проблемы
Глава Пентагона приказал свернуть наступательные кибероперации против России – NYT
Зеленский заявил, что встретится с Трампом, если речь пойдет о "решении реальных проблем" – СМИ 
Россия обвиняет ЕС в желании продолжать войну, пытаясь рассорить Запад – ISW
Все новости...
ТЦК
ТЦК заявил о задержании уклониста, когда тот гулял с собакой - отправили в кинологическое подразделение
Полиция: Парень напал на работника ТЦК и правоохранителя на Сумщине
В Харькове мужчина в военной форме столкнул парня с велосипеда: ТЦК говорит, что разбирается
Последние новости
13:59
600 изнасилований в неделю: в Конго зафиксировали вспышку сексуального насилия из-за войны
13:48
Новое правительство Австрии приняло присягу после пятимесячного политического кризиса
13:35
"Новая почта" запустила вторую солнечную электростанцию
13:34
В Лос-Анджелесе после церемонии кинопремии "Оскар" произошло землетрясение
13:13
Россияне пробуют прорывать границу и перерезать логистику на Сумщине
13:10
Как украинцам получить бесплатные слуховые аппараты? Объяснение от Минздрава
13:08
В Украине стартовал проект "Линия дронов": что предусматривает
13:07
Заявление нового посла Великобритании в США вызвало противоречивую реакцию британцев
13:05
"Аврора" оступилась и дала шанс ХИТу стать лидером: самое интересное о туре футзальной Экстра-лиги
12:42
Экономика России все больше будет зависеть от военно-промышленного комплекса – разведка Британии
Все новости...
Реклама:
Реклама: