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60% украинцев считают, что приоритетом для общественности должна быть армия и отпор РФ

Алена МазуренкоПонедельник, 3 марта 2025, 12:24
60% украинцев считают, что приоритетом для общественности должна быть армия и отпор РФ
Фото: Getty Images

Большинство украинцев считают, что сейчас приоритетом для общественности должно быть содействие Сила обороны и отпора российской агрессии. Опрос провели еще до переговоров США и РФ и обострения в отношениях Украины и США.

Источник: результаты опроса, проведенного КМИС 4-9 февраля 2025 года

Дословно: "Большинство украинцев - 60% - считают, что приоритетом для общественности должно быть содействие Сила обороны и отпора российской агрессии. Считают, что приоритетом должна быть борьба с ошибочными действиями власти - 26%. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением".

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Детали: В то же время, социологи отметили, что опрос был проведен в первой половине февраля 2025 года до начала переговоров представителей США и России и, соответственно, до обострения в отношениях Украины и США: "Учитывая давление на Украину за последний период, сейчас имеет место процесс единения и, скорее всего, фокус на поддержке Сил обороны был бы сейчас выше".

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что среди украинцев сохраняется выразительный запрос на единство, особенно на фоне обострения отношений с руководством стратегического партнера США: "Хотя мы спрашивали об общественности, но очевидно, что это требование ко всем - и к власти, и к оппозиции, и к общественным активистам и журналистам, и к простым гражданам".

Прямая речь Грушецкого: "Действия всех указанных субъектов должны быть взвешены и координироваться общей целью - поддержка оборонных возможностей Украины и отпор российской агрессии. Любовь к Украине должна быть сильнее деструктивного желания личной мести тем, к кому испытываем (пусть даже если справедливо) неприязнь. И это касается не только оппозиции, но и власти, и всех нас".

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Опрос проводил КМИС в течение 4-9 февраля 2025 года, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о том, что, по мнению украинцев, должно быть приоритетом для украинской общественности. Метод исследования телефонные интервью на основе случайной выборки номеров. Во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

опросвойна
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