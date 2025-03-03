Экономика России все больше будет зависеть от военно-промышленного комплекса – разведка Британии
Британская разведка ожидает, что российская экономика в 2025 году будет еще больше зависеть от военно-промышленного комплекса – это связано с инфляционным давлением и корпоративными дефолтами в гражданских отраслях.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 3 марта
Дословно разведка: "Почти наверняка, что инфляция в России будет выше целевого показателя Центрального банка России в 4% в 2025 году. И это несмотря на усилия ЦБ РФ, направленные на снижение инфляции путем повышения процентных ставок с 7,5% в июне 2023 года до 21% в декабре 2024 года. Фактический уровень инфляции в 2024 году, вероятно, был выше официально обнародованного показателя".
Детали: В Минобороны Великобритании ожидают, что также возрастет давление на бизнес, если процентные ставки останутся высокими в 2025 году.
"Подавляющее большинство корпоративных дефолтов почти наверняка придется на гражданские отрасли, что еще больше усилит зависимость от военно-промышленного комплекса как двигателя экономической активности", – говорится в обзоре.
Предыстория:
- Разведка Великобритании в одном из последних обзоров проанализировала состояние российской армии по состоянию на третий год полномасштабной войны против Украины и рассказала о ее потерях.
- Также разведка Британии посвятила свой обзор данным российского независимого издания "Верстка" о том, что российское военное командование заставляет мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с Министерством обороны.