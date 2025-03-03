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Экономика России все больше будет зависеть от военно-промышленного комплекса – разведка Британии

Иванна Костина, Ирина БалачукПонедельник, 3 марта 2025, 12:42
Экономика России все больше будет зависеть от военно-промышленного комплекса – разведка Британии
Глава РФ Владимир Путин на фоне модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод в 2024 году. Фото с сайта Кремля

Британская разведка ожидает, что российская экономика в 2025 году будет еще больше зависеть от военно-промышленного комплекса – это связано с инфляционным давлением и корпоративными дефолтами в гражданских отраслях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 3 марта

Дословно разведка: "Почти наверняка, что инфляция в России будет выше целевого показателя Центрального банка России в 4% в 2025 году. И это несмотря на усилия ЦБ РФ, направленные на снижение инфляции путем повышения процентных ставок с 7,5% в июне 2023 года до 21% в декабре 2024 года. Фактический уровень инфляции в 2024 году, вероятно, был выше официально обнародованного показателя".

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Детали: В Минобороны Великобритании ожидают, что также возрастет давление на бизнес, если процентные ставки останутся высокими в 2025 году.

"Подавляющее большинство корпоративных дефолтов почти наверняка придется на гражданские отрасли, что еще больше усилит зависимость от военно-промышленного комплекса как двигателя экономической активности", – говорится в обзоре.

Предыстория:

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ВеликобританияразведкаРосcия
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