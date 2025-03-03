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Заявление нового посла Великобритании в США вызвало противоречивую реакцию британцев

Иванна Костина, Степан ГафткоПонедельник, 3 марта 2025, 13:07
Заявление нового посла Великобритании в США вызвало противоречивую реакцию британцев
Фото: Getty Images

Новый посол Великобритании в США Петер Мандельсон привлек внимание британских политиков и общества, сделав заявление, показавшееся противоречивым относительно официальной политики правительства. Он отметил, что Украина должна первой взять на себя обязательства по прекращению огня и призвать Россию следовать ее примеру.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал в Sky News и The Guardian

Прямая речь Мандельсона: "Европейцы также должны поддержать призывы к прекращению огня. И, кстати, я считаю, что Украина должна первой взять на себя обязательства прекратить огонь и бросить вызов россиянам, чтобы они следовали за ней".

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Детали: Посол Мандельсон также призвал Зеленского подписать соглашение с США о добыче полезных ископаемых, которое не было подписано после ссоры в Овальном кабинете.

"Нам нужна очень радикальная перезагрузка. Перезагрузка должна заключаться в том, чтобы США и Украина снова были на одной странице. Президент Зеленский должен беспрекословно поддержать инициативу президента Трампа, направленную на прекращение войны и установление справедливого и длительного мира в Украине", – заявил посол. 

Это вызвало гневную реакцию в Великобритании. Джеймс Клеверли, бывший министр иностранных дел от консерваторов, заявил: "Посол Великобритании в Вашингтоне не должен выражать собственное мнение, он должен выражать мнение правительства Великобритании".

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Когда теневого министра иностранных дел Венди Мортон спросили, что она думает о его комментариях, она ответила, что была "немного удивлена", когда впервые услышала их.

"Но я считаю довольно странным, что посол выходит и делает подобные заявления. Возможно, господину Мандельсону стоит немного поразмыслить", – сказала Мортон.

Лидер либеральных демократов Эд Дейви также выразил удивление комментариями Мандельсона.

"Наш человек в Вашингтоне должен обеспечивать защиту США для наших храбрых украинских союзников, а не указывать президенту Зеленскому, что ему делать", – заявил он.

В интервью Sky News на вопрос, отражают ли комментарии Мандельсона политику правительства, младший министр министерства обороны Люк Поллард ответил: "Нет, это не политика правительства".

Сам Мандельсон считает, что его комментарии были неправильно истолкованы. Посол "отражал политику правительства перед американской аудиторией, и любое предположение об обратном является чушью, от которой волосы встают дыбом", сказал Politico инсайдер из вашингтонского посольства.

Напомним:

  • После саммита в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он и британский премьер Кир Стармер имеют идею относительно начального "частичного" прекращения боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры. 
  • Макрон назвал преимуществом такого "частичного" перемирия то, что его соблюдение возможно будет как-то измерить и проконтролировать, тогда как протяженность сухопутного фронта является огромной.
  • Глава МИД Франции прокомментировал, что это могло бы стать предпосылкой для следующего этапа переговоров, а также позволит увидеть, готова ли Москва выполнять какие-то договоренности.

российско-украинская войнаВеликобританияСША
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