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Ющенко: 20 лет США были опорой украинцев, поэтому горько видеть унижение во время войны

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 марта 2025, 14:12
Ющенко: 20 лет США были опорой украинцев, поэтому горько видеть унижение во время войны
Ющенко. фото из Facebook

Третий президент Украины Виктор Ющенко призвал США к мудрости для поиска формул гарантий безопасности для Украины, условий справедливого мира и сохранения независимости украинского государства.

Источник: Ющенко в Facebook

Прямая речь: "Последние 20 лет Соединенные Штаты были опорой украинцев, которые боролись за демократию! Свобода слова, честные выборы, рыночная экономика, гендерное равенство, сильное гражданское общество – все это было запросом украинцев на свободную и достойную жизнь в собственной независимой стране. Эти ценности мы взрастили вместе с нашими партнерами – и лидерство в этом играли Соединенные Штаты.

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Этот диалог никогда не происходил через унижение – и тем более горько видеть, когда это вдруг проявилось во время войны. Когда вместо поддержки и сотрудничества мы увидели беспрецедентное обесценивание – это удар по доверию, который требует усилий, чтобы восстановить баланс в отношениях".

Детали: Ющенко отметил, что Украина сейчас остро нуждается в лидерстве и единстве. "Не дискуссий о дипломатическом протоколе или костюме, а политической мудрости для поиска формул гарантий безопасности, условий справедливого мира и сохранения независимости нашего государства", – отметил политик.

Прямая речь: "Принуждение к миру – это известная российская тактика, которую россияне применили в Грузии в 2008 году. Последствия этого известны и поучительны. Российская пропаганда сегодня расшатывает весь мир. Когда из Кремля говорят, что в Украине диктатура – это политическая шизофрения.

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Ответом на эти вызовы должна быть крепкая коалиция международных партнеров, которые поддерживают победу Украины. Вместе мы можем сделать планы агрессора невозможными и заставить его заплатить за все".

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Предыстория:

СШАвойнаЮщенкопомощь Украине
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