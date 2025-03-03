Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в центре Киева, его задержали – полиция
Правоохранители сообщили, что задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в центре столицы.
Источник: Полиция Киева в Facebook
Детали: Событие произошло на днях на улице Богдана Хмельницкого. О споре между мужчинами и стрельбе сообщил охранник одного из заведений.
Прямая речь начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка: "Мы установили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и начал трогать его за одежду. Во время дальнейшей потасовки фигурант вытащил травматический пистолет и произвел два выстрела вверх".
49-летнего стрелка задержали на месте происшествия. У него изъяли орудие совершения преступления.
Нарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения.