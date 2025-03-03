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Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в центре Киева, его задержали – полиция

Ирина БалачукПонедельник, 3 марта 2025, 14:15
Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в центре Киева, его задержали – полиция
ФОТО ПОЛИЦИИ

Правоохранители сообщили, что задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в центре столицы.

Источник: Полиция Киева в Facebook

Детали: Событие произошло на днях на улице Богдана Хмельницкого. О споре между мужчинами и стрельбе сообщил охранник одного из заведений.

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Прямая речь начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка: "Мы установили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и начал трогать его за одежду. Во время дальнейшей потасовки фигурант вытащил травматический пистолет и произвел два выстрела вверх". 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

49-летнего стрелка задержали на месте происшествия. У него изъяли орудие совершения преступления. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Нарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

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Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения. 

Киев
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