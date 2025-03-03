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Украинские бойцы уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва"

Степан ГафткоПонедельник, 3 марта 2025, 14:13
Украинские бойцы уничтожили новейшую российскую САУ Мальва
Иллюстративное фото с Википедии

Украинские военные обнаружили на скрытой стоянке и уничтожили новейшую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва", которую Россия начала производить в 2023 году. 

Источник: Силы специальных операций

Дословно: "Во время воздушной разведки бойцы одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили на скрытой стоянке новейшую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва", которую Россия начала производить в 2023 году".

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Детали: Бойцы ССО передали координаты дружественному подразделению и скорректировали артиллерийский огонь, благодаря которому удалось уничтожить российскую САУ. Во время взрыва сдетонировал боеприпас, что также повредило квадроцикл, который оккупанты использовали для обслуживания "Мальвы".

Напомним:

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