Украинские бойцы уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва"
Понедельник, 3 марта 2025, 14:13
Украинские военные обнаружили на скрытой стоянке и уничтожили новейшую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва", которую Россия начала производить в 2023 году.
Источник: Силы специальных операций
Дословно: "Во время воздушной разведки бойцы одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили на скрытой стоянке новейшую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва", которую Россия начала производить в 2023 году".
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Детали: Бойцы ССО передали координаты дружественному подразделению и скорректировали артиллерийский огонь, благодаря которому удалось уничтожить российскую САУ. Во время взрыва сдетонировал боеприпас, что также повредило квадроцикл, который оккупанты использовали для обслуживания "Мальвы".
Напомним:
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