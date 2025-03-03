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Бывший президент Польши раскритиковал поведение Трампа на встрече с Зеленским

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПонедельник, 3 марта 2025, 15:03
Бывший президент Польши раскритиковал поведение Трампа на встрече с Зеленским
фото: Lech Wałęsa в Facebook

Бывший президент Польши, лидер "Солидарности" Лех Валенса и еще 39 бывших польских политзаключенных написали письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразили "тревогу" относительно атмосферы на его встрече с Владимиром Зеленским.

Источник: письмо опубликовано на странице Валенсы в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Авторы письма отмечают, что "с ужасом и отвращением" посмотрели запись встречи Трампа с Зеленским.

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Они отмечают, что атмосфера в Овальном кабинете во время этого разговора "напомнила нам ту, которую мы хорошо помним с допросов в Службе безопасности и из залов заседаний в коммунистических судах".

"Прокуроры и судьи, которые работали от имени всемогущей коммунистической партийной полиции, также говорили нам, что у них есть все козыри, а у нас – ни одного", – отметили они.

Авторы письма выразили "шок", что Трамп и члены его команды так же вели себя с Зеленскими.

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Они также подчеркнули, что считают оскорбительным ожидание проявлений благодарности за материальную помощь, предоставленную Соединенными Штатами Украине, которая борется с российским вторжением.

По словам подписантов письма, благодарность необходимо выразить украинским солдатам, "которые проливают свою кровь, защищая ценности свободного мира".

"Именно они уже более 11 лет гибнут на фронте во имя этих ценностей и независимости своей Родины, на которую напала путинская Россия. Мы не понимаем, как лидер страны, которая является символом свободного мира, может не видеть этого", – обращаются авторы письма к Трампу.

Они также напомнили Трампу об обязательствах США по Будапештскому меморандуму 1994 года, который предусматривал гарантии безопасности для Украины в обмен на возвращение ядерного оружия советских времен.

"Эти гарантии являются безусловными: там нет ни слова о том, чтобы рассматривать такую помощь как экономический обмен", – добавили подписанты письма.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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ТрампЗеленскийПольша
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