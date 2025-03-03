Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в ближайшие два дня

В ближайшие дни в большинстве областей Украины сохранится сухая и теплая погода. Температура днем будет подниматься до 5-10° тепла, а на Прикарпатье – до 17°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Во вторник на северо-востоке и востоке страны ночью и утром местами возможна гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, а днем в большинстве областей (кроме юга и Закарпатья) возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах - до -8°. Днем столбики термометров покажут 5-10° тепла, на востоке – 0-5° тепла.

Реклама:

В Киеве также без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

5 марта погода будет оставаться похожей: без осадков, ветер западный 7-12 м/с, а в большинстве регионов (кроме Закарпатья и Крыма) возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью снова от 3° тепла до -2°, в Карпатах до -8°, а днем 5-10° тепла, на Прикарпатье еще теплее – 12-17°.

РЕКЛАМА:

В столице будет без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10°.