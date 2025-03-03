Президент Еврокомиссии разошлет письма лидерам ЕС с планом перевооружения Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует 4 марта направить руководству государств ЕС письмо со своим видением плана "Перевооружить Европу" по усилению обороны Европы.

Источник: заявление фон дер Ляйен в ответ на вопрос журналистов в Брюсселе 3 марта, передает "Европейская правда"

Детали: Глава Еврокомиссии отметила, что в письме к лидерам 27 государств Евросоюза она расскажет о своем плане усиления обороны Европы.

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"Завтра я проинформирую государства-члены письмом о плане "Перевооружить Европу". Нам нужно массивное усиление обороны, без всяких сомнений. Мы хотим прочного мира, но прочный мир может быть построен только на силе", – отметила фон дер Ляйен.

"Именно это (укрепление оборонных возможностей ЕС) и является целью плана, который я представлю завтра странам-членам", – добавила она.

Как сообщалось, новая архитектура безопасности ЕС начнет формироваться на экстренном заседании лидеров ЕС 6 марта. Затем 19 марта комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и глава дипломатии Кая Каллас представят новую оборонно-промышленную стратегию.

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Ранее Кубилюс выразил надежду, чтобы в следующем семилетнем бюджете ЕС на оборону было выделено около 100 млрд евро.

Ранее Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Киеве, что представит план по увеличению европейского производства оружия, который принесет выгоду и Украине.