Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Президент Еврокомиссии разошлет письма лидерам ЕС с планом перевооружения Европы

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловПонедельник, 3 марта 2025, 15:31
Президент Еврокомиссии разошлет письма лидерам ЕС с планом перевооружения Европы
фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует 4 марта направить руководству государств ЕС письмо со своим видением плана "Перевооружить Европу" по усилению обороны Европы.

Источник: заявление фон дер Ляйен в ответ на вопрос журналистов в Брюсселе 3 марта, передает "Европейская правда"

Детали: Глава Еврокомиссии отметила, что в письме к лидерам 27 государств Евросоюза она расскажет о своем плане усиления обороны Европы.

Реклама:

"Завтра я проинформирую государства-члены письмом о плане "Перевооружить Европу". Нам нужно массивное усиление обороны, без всяких сомнений. Мы хотим прочного мира, но прочный мир может быть построен только на силе", – отметила фон дер Ляйен.

"Именно это (укрепление оборонных возможностей ЕС) и является целью плана, который я представлю завтра странам-членам", – добавила она.

Как сообщалось, новая архитектура безопасности ЕС начнет формироваться на экстренном заседании лидеров ЕС 6 марта. Затем 19 марта комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и глава дипломатии Кая Каллас представят новую оборонно-промышленную стратегию.

РЕКЛАМА:

Ранее Кубилюс выразил надежду, чтобы в следующем семилетнем бюджете ЕС на оборону было выделено около 100 млрд евро.

Ранее Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Киеве, что представит план по увеличению европейского производства оружия, который принесет выгоду и Украине.

ЕврокомиссияЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Меньше одного ребенка на женщину: в Украине зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости
В Германии авто въехало в толпу: есть погибшие и пострадавшие
Бывший президент Польши раскритиковал поведение Трампа на встрече с Зеленским
Удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский отстранил двух военных
Ющенко: 20 лет США были опорой украинцев, поэтому горько видеть унижение во время войны
обновленоСухопутные войска: РФ ударила по военному полигону на Днепропетровщине, есть погибшие
Все новости...
Еврокомиссия
Президент Еврокомиссии: Надо превратить Украину в "стального дикобраза", неперевариваемого для врагов
ЕС готовит крупнейший оборонный план после холодной войны: сотни миллиардов евро на безопасность
В Еврокомиссии заявили, что ЕС не предлагал Украине новое соглашение по критическим материалам
Последние новости
17:05
Кабмин одобрил цифровизацию конкурсов на автобусные маршруты
16:59
В Британии говорят о "нескольких предложениях прекращения огня" в Украине на столе переговоров
16:59
Меньше одного ребенка на женщину: в Украине зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости
16:42
Maserati MC20 без водителя установил рекорд скорости среди беспилотных автомобилей
16:30
Этическая комиссия ЛНУ приняла решение относительно преподавателя Иосифа Лося, обвиненного в притязаниях
16:29
Мерц предположил, что скандал в Белом доме был преднамеренной провокацией США
16:13
Обещал миллион рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ: СБУ объявила подозрение Лепсу
16:08
Британец Хэмилтон не планирует завершение карьеры в Формуле-1
16:08
Пасхальный пост у христиан восточного обряда: когда и как придерживаться в 2025 году
16:05
В Германии авто въехало в толпу: есть погибшие и пострадавшие
Все новости...
Реклама:
Реклама: