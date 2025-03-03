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ГБР: Благодаря закону о СОЧ в армию вернулось более 21 тысячи военных

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 марта 2025, 15:53
ГБР: Благодаря закону о СОЧ в армию вернулось более 21 тысячи военных
иллюстративное фото Getty Images

1 марта завершился срок освобождения от ответственности бойцов, которые самовольно оставили воинскую часть или место службы, но добровольно вернулись в армию.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По данным ГБР, в период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулось почти 21 тысяча 100 военнослужащих.

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Указано, что больше всего вернулось бойцов в Вооруженные силы Украины, а также военные активно возвращались в Национальную гвардию и пограничную службу.

Государственное бюро расследований в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и военной службой правопорядка обеспечило четкую процедуру возвращения военных. Они могли прибыть не только в свою часть, но и в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка или Нацполиции. Министерство обороны также позволило обратиться в одну из 17 определенных воинских частей или в одну из 14 рот резерва Нацгвардии.

По прибытии в часть военнослужащий должен был подать рапорт о восстановлении на службе, что запускало четкий алгоритм дальнейших действий - от оформления документов до восстановления выплат.

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После 1 марта 2025 года военнослужащие, самовольно покинувшие подразделение, также должны вернуться на службу, однако механизм их легализации в подразделении уже будет несколько иным.

Подробности - в инфографике

 
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ГБРармия
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