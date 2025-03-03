Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

В Одессе раскрыли взяточников, которые обещали влияние на ВВК и переведение военнослужащих в тыл

Степан ГафткоПонедельник, 3 марта 2025, 16:00
В Одессе раскрыли взяточников, которые обещали влияние на ВВК и переведение военнослужащих в тыл
Фото: Национальная полиция

Двух военнослужащих в возрасте 32 и 51 год разоблачили на вымогательстве 4 000 долларов за влияние на решение ВВК и перевод в тыловую часть.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Дельцы – сослуживцы в возрасте 32 и 51 года. Установлено, что они предложили военнослужащему, который по состоянию здоровья должен был проходить военно-врачебную комиссию, посодействовать в признании его непригодным или ограниченно годным к несению службы с последующим перемещением в тыловую воинскую часть. Свои услуги они оценили в 4 000 долларов".

Реклама:

Детали: Мужчины обещали помочь пройти ВЛК, а в случае неуплаты денег угрожали искусственными препятствиями и неблагоприятным решением ВЛК.

Кроме того, правоохранители задержали парня, причастного к другому делу: он обещал за 3 000 долларов жене военнослужащего перевести ее мужа в тыловую часть.

СБУ и полиция зафиксировали передачу денег и задержали злоумышленников, причастных к обеим "сделкам". Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, что грозит до 8 лет лишения свободы.

армиявзяткаОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Меньше одного ребенка на женщину: в Украине зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости
В Германии авто въехало в толпу: есть погибшие и пострадавшие
Бывший президент Польши раскритиковал поведение Трампа на встрече с Зеленским
Удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский отстранил двух военных
Ющенко: 20 лет США были опорой украинцев, поэтому горько видеть унижение во время войны
обновленоСухопутные войска: РФ ударила по военному полигону на Днепропетровщине, есть погибшие
Все новости...
армия
ГБР: Благодаря закону о СОЧ в армию вернулось более 21 тысячи военных
Особенности военного рекрутинга в 14 отдельном полку беспилотных авиационных комплексов
Минобороны: Электронные направления на ВВК в "Резерв+" теперь содержат дату прибытия на медосмотр
Последние новости
17:39
История взлета и падения Skype
17:31
В Австралии умер донор-рекордсмен: он спас 2 миллиона младенцев с помощью редких антител
17:31
От 34 999 грн: iPhone 16e уже можно предзаказать в Украине
17:31
У Трампа рассказали, чего теперь ждут от Зеленского
17:05
Кабмин одобрил цифровизацию конкурсов на автобусные маршруты
16:59
В Британии говорят о "нескольких предложениях прекращения огня" в Украине на столе переговоров
16:59
Меньше одного ребенка на женщину: в Украине зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости
16:42
Maserati MC20 без водителя установил рекорд скорости среди беспилотных автомобилей
16:30
Этическая комиссия ЛНУ приняла решение относительно преподавателя Иосифа Лося, обвиненного в притязаниях
16:29
Мерц предположил, что скандал в Белом доме был преднамеренной провокацией США
Все новости...
Реклама:
Реклама: