В Одессе раскрыли взяточников, которые обещали влияние на ВВК и переведение военнослужащих в тыл

Двух военнослужащих в возрасте 32 и 51 год разоблачили на вымогательстве 4 000 долларов за влияние на решение ВВК и перевод в тыловую часть.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Дельцы – сослуживцы в возрасте 32 и 51 года. Установлено, что они предложили военнослужащему, который по состоянию здоровья должен был проходить военно-врачебную комиссию, посодействовать в признании его непригодным или ограниченно годным к несению службы с последующим перемещением в тыловую воинскую часть. Свои услуги они оценили в 4 000 долларов".

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Детали: Мужчины обещали помочь пройти ВЛК, а в случае неуплаты денег угрожали искусственными препятствиями и неблагоприятным решением ВЛК.

Кроме того, правоохранители задержали парня, причастного к другому делу: он обещал за 3 000 долларов жене военнослужащего перевести ее мужа в тыловую часть.

СБУ и полиция зафиксировали передачу денег и задержали злоумышленников, причастных к обеим "сделкам". Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, что грозит до 8 лет лишения свободы.