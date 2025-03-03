В Германии авто въехало в толпу: есть погибшие и пострадавшие
В результате наезда автомобиля на людей в немецком городе Мангейм погибли два человека, еще 25 получили ранения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild
Детали: Как отмечает издание, 15 человек получили серьезные ранения в результате инцидента.
Также стало известно о задержании водителя автомобиля, который въехал в толпу.
Авто наехало на людей на пешеходной зоне на торговой улице Планкен. Пока непонятно, был ли это несчастный случай или спланированная атака.
Почти все дороги в центре города перекрыты. За пределами центра все дороги и мосты проверяет полиция с автоматами, а над Мангеймом кружит вертолет.
Сообщалось, что автомобиль въехал в людей на большой скорости. По предварительной информации, это был черный внедорожник.
Также недавно в Мюнхене водитель намеренно въехал в толпудемонстрантов. Он оказался гражданином Афганистана.