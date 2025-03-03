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Обещал миллион рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ: СБУ объявила подозрение Лепсу

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 марта 2025, 16:13
Обещал миллион рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ: СБУ объявила подозрение Лепсу
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе, более известному по сценическому псевдониму "Лепс" о подозрении в поддержке полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также оправдании и финансировании российской войны.

Источник: СБУ

Детали: В частности задокументировано, как после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры росСМИ пообещал платить россиянам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

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Кроме того, он неоднократно передавал оккупационным группировкам РФ "гумпомощь" в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания.

Об этом Лепс регулярно рассказывает во время своих интервью российским пропагандистам.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Григорию Лепсверидзе о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку подозреваемый скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

СБУРосcияпропагандавойна
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