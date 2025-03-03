Обещал миллион рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ: СБУ объявила подозрение Лепсу
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе, более известному по сценическому псевдониму "Лепс" о подозрении в поддержке полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также оправдании и финансировании российской войны.
Источник: СБУ
Детали: В частности задокументировано, как после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры росСМИ пообещал платить россиянам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.
Кроме того, он неоднократно передавал оккупационным группировкам РФ "гумпомощь" в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания.
Об этом Лепс регулярно рассказывает во время своих интервью российским пропагандистам.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Григорию Лепсверидзе о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Поскольку подозреваемый скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.