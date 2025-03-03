В Британии говорят о "нескольких предложениях прекращения огня" в Украине на столе переговоров
Понедельник, 3 марта 2025, 16:59
В Великобритании заявили, что на столе переговоров есть несколько предложений относительно возможного прекращения огня в Украине.
Источник: спикер британского премьера Кира Стармера, цитирует Reuters, "Европейская правда"
Детали: Это заявление прозвучало после того, как французский президент Эмманюэль Макрон высказал идею относительно начального "частичного" прекращения боевых действий между РФ и Украиной - в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.
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"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я просто не хочу прибегать к комментариям относительно этих вариантов", - сказал представитель Стармера.
Предыстория:
- Стармер принимал саммит европейских лидеров в Лондоне и заявил, что по его итогам было договорено разработать мирный план по Украине и представить его Соединенным Штатам.
- По дороге на саммит Макрон поднял вопрос о возможности установления месячного перемирия, в то же время другие лидеры пока не выразили поддержку идеи французского президента.
- Глава правительства Британии также заявил о готовности поддержать "коалицию желающих" - "сапогами на земле и самолетами в воздухе".
- Стармер также объявил о предоставлении Украине 1,6 млрд фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) на закупку 5 тысяч зенитных ракет.