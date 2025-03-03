В Британии говорят о "нескольких предложениях прекращения огня" в Украине на столе переговоров

В Великобритании заявили, что на столе переговоров есть несколько предложений относительно возможного прекращения огня в Украине.

Источник: спикер британского премьера Кира Стармера, цитирует Reuters, "Европейская правда"

Детали: Это заявление прозвучало после того, как французский президент Эмманюэль Макрон высказал идею относительно начального "частичного" прекращения боевых действий между РФ и Украиной - в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.

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"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я просто не хочу прибегать к комментариям относительно этих вариантов", - сказал представитель Стармера.

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