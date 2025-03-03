У Трампа рассказали, чего теперь ждут от Зеленского

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что администрация Дональда Трампа хочет услышать от президента Украины Владимира Зеленского, что он сожалеет о споре в Овальном кабинете и хочет договариваться о мире.

Источник: Волц в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он сказал, что перепалка между Трампом и Зеленским показала, что украинский президент не готов "говорить о мире".

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"Но вот в чем проблема, время не на его стороне, время не на стороне просто вечного продолжения этого конфликта, терпение американского народа не безгранично, их кошельки не безграничны, и наши запасы боеприпасов не безграничны", – отметил Уолтц.

По его словам, Зеленский мог покинуть Белый дом в пятницу, "имея США и Украину связанными экономически на целые поколения вперед".

"Зеленский действительно сделал своей стране настоящую медвежью услугу, не достигнув положительного результата в пятницу, и вы знаете, мы посмотрим, как все будет развиваться дальше", – добавил советник Трампа.

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Уолтц также указал, что в Белом доме хотят услышать от Зеленского, "что он сожалеет о том, что произошло, что он готов подписать это соглашение о минералах и что он готов участвовать в мирных переговорах".

"Я не думаю, что это слишком много. Я думаю, что это то, что лучше всего для американского народа, для украинского народа, для России и для мира, чтобы восстановить стабильность", – резюмировал он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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