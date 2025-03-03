Из-за российского обстрела в Запорожской области погиб мужчина

Российская авиабомба разрушила дом в селе Омельник в Запорожской области, под завалами оказались два человека.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Женщина и мужчина оказались под завалами дома в результате вражеского обстрела Пологовского района.

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фото - запорожская ова

Российская авиабомба разрушила частный дом в с. Омельник. Под завалами оказались женщина и мужчина. Пострадавшую уже достали из-под завалов. Поисковые работы продолжаются".

Обновлено: Впоследствии Федоров сообщил, что из-под завалов достали тело 49-летнего мужчины, поисковая операция завершилась.