Из-за российского обстрела в Запорожской области погиб мужчина
Понедельник, 3 марта 2025, 18:30
Российская авиабомба разрушила дом в селе Омельник в Запорожской области, под завалами оказались два человека.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Женщина и мужчина оказались под завалами дома в результате вражеского обстрела Пологовского района.
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Российская авиабомба разрушила частный дом в с. Омельник. Под завалами оказались женщина и мужчина. Пострадавшую уже достали из-под завалов. Поисковые работы продолжаются".
Обновлено: Впоследствии Федоров сообщил, что из-под завалов достали тело 49-летнего мужчины, поисковая операция завершилась.