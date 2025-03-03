Британский премьер верит в искреннее стремление Трампа к миру в Украине

По мнению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, нет никаких сомнений в том, что президент США Дональд Трамп искренне желает достичь мира в Украине.

Источник: Стармер во время выступления в Палате общин в понедельник, его цитирует BBC и "Европейская правда"

Детали: Говоря о своем визите на прошлой неделе в Белый дом, Стармер сказал, что приветствует положительные дискуссии, которые он провел с президентом США по европейской безопасности, в том числе по "четкой поддержке" Трампа статьи 5 договора о НАТО.

Реклама:

"Я приветствую понимание из нашего диалога, что наши две страны будут работать вместе над мерами безопасности для достижения прочного мира в Украине. Я также приветствую неизменную приверженность президента этому миру, в искренности которой никто в этом зале не должен сомневаться ни на секунду", – сказал Стармер.

Премьер Британии также заявил в парламенте, что перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая состоялась в пятницу, – это то, чего никто в этой палате "не хочет видеть".

Владимир Зеленский заявил, что готов еще раз встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, если тот пригласит его.

РЕКЛАМА:

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой