В Киеве мужчина нашел на улице пакет с гранатами
Понедельник, 3 марта 2025, 18:58
В Подольском районе столицы мужчина обнаружил пакет с гранатами.
Источник: Патрульная полиция Киева
Детали: Отмечается, что на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Подольском районе. Заявитель рассказал, что рядом с местом проведения работ, он обнаружил пакет с вероятными гранатами.
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Полицейские прибыли по нужному адресу, оградили место происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.
Правоохранители напоминают алгоритм действий, если вы заметили опасный предмет:
- сохранять спокойствие;
- сообщить о подозрительном предмете лицам, которые находятся рядом;
- обозначить или оградить место, где находится опасная находка;
- немедленно сообщить о взрывчатке спецслужбам;
- ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или менять его положение;
- ожидать на безопасном расстоянии от предмета взрывотехников или спасателей.