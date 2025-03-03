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В Киеве мужчина нашел на улице пакет с гранатами

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 марта 2025, 18:58
В Киеве мужчина нашел на улице пакет с гранатами
фото Патрульной полиции

В Подольском районе столицы мужчина обнаружил пакет с гранатами.

Источник: Патрульная полиция Киева

Детали: Отмечается, что на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Подольском районе. Заявитель рассказал, что рядом с местом проведения работ, он обнаружил пакет с вероятными гранатами.

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Полицейские прибыли по нужному адресу, оградили место происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

Правоохранители напоминают алгоритм действий, если вы заметили опасный предмет:

  • сохранять спокойствие;
  • сообщить о подозрительном предмете лицам, которые находятся рядом;
  • обозначить или оградить место, где находится опасная находка;
  • немедленно сообщить о взрывчатке спецслужбам;
  • ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или менять его положение;
  • ожидать на безопасном расстоянии от предмета взрывотехников или спасателей.

Киевполиция
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