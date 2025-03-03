В Киеве мужчина нашел на улице пакет с гранатами

В Подольском районе столицы мужчина обнаружил пакет с гранатами.

Источник: Патрульная полиция Киева

Детали: Отмечается, что на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Подольском районе. Заявитель рассказал, что рядом с местом проведения работ, он обнаружил пакет с вероятными гранатами.

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Полицейские прибыли по нужному адресу, оградили место происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

Правоохранители напоминают алгоритм действий, если вы заметили опасный предмет: