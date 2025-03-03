Стармер считает, что соглашения о недрах мало для гарантий безопасности Украины

Британский премьер Кир Стармер убежден, что соглашения между Украиной и США по добыче редкоземельных металлов недостаточно, чтобы у Украины были надежные гарантии безопасности.

Источник: Стармер в британском парламенте, его цитирует Sky News и "Европейская правда"

Детали: Лидер британской партии правых популистов Reform UK Найджел Фарадж сказал, что Украина уже согласилась подписать с США соглашение о добыче полезных ископаемых, что, как он считает, приведет к тому, что тысячи американцев будут работать в Украине.

Реклама:

В связи с этим Фарадж спросил у Стармера, будет ли это само по себе достаточным условием для создания гарантии безопасности?

В ответ британский премьер заявил: "Соглашения о минеральных ресурсах недостаточно самого по себе".

Кроме того, он раскритиковал позицию Фараджа в отношении России.

РЕКЛАМА:

"Можно я просто напомню ему, что Россия – агрессор, Зеленский – военный лидер, в страну которого вторглись, и мы все должны поддерживать его, а не подлизываться к Путину", – сказал Стармер.

Подписание соглашения сорвалось после того, как Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, а его совместная пресс-конференция с Трампом была отменена.

Напомним, перед тем президенты Украины и США, а также вице-президент Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

После этого Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Президент США также сказал на встрече с президентом Зеленским, что он выступает и за Украину, и за Россию.