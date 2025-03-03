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"Это худшее, что он мог сказать" – Трамп о заявлении Зеленского об окончании войны

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 марта 2025, 19:30
Это худшее, что он мог сказать – Трамп о заявлении Зеленского об окончании войны
Зеленский и Трамп во время спора в Белом доме, фото: getty images

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".

Источник: Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский накануне в интервью британским СМИ заявил, что урегулирование войны находится только на начальном этапе, и что до мирного соглашения с Россией еще "очень-очень далеко".

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"Это худшее заявление, которое только мог сделать Зеленский, и Америка больше не будет с этим мириться!" – написал президент США.

 
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Он продолжил обвинением в адрес президента Украины, как будто бы он не хочет мира.

"Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не могут выполнить свою работу без США – возможно, не лучшее заявление, которое можно было сделать с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они думают?", – написал президент США.

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Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что администрация США хочет услышать от президента Украины Владимира Зеленского, что он сожалеет о споре в Овальном кабинете.

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ТрампЗеленскийСШАроссийско-украинская война
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