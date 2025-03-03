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Под Киевом произошло масштабное ДТП: трое пострадавших

Татьяна ОлейникПонедельник, 3 марта 2025, 19:58
Под Киевом произошло масштабное ДТП: трое пострадавших
Фото - национальная полиция

Вечером 3 марта на Новоирпенской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей, известно о по меньшей мере трех пострадавших.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Полиция устанавливает обстоятельства автотрощи на Новоирпенской трассе.

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По предварительной информации, сегодня около 18:00 водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ, Fiat и внедорожником Toyota Tundra".

 
 

Детали: Полиция сообщила о по меньшей мере трех пострадавших: водитель и пассажир внедорожника и водитель Hyundai. Их с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения.

ДТПполицияКиевская область
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