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Садовый: Британия поможет превратить Львов в большой транспортный хаб Европы

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 3 марта 2025, 20:07
Садовый: Британия поможет превратить Львов в большой транспортный хаб Европы
фото: Getty Images

Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что Великобритания поможет сделать его город новым крупным транспортным хабом Европы.

Источник: глава Львова на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, британский министр авиации, мореплавания и безопасности Майк Кейн подтвердил готовность поддержать развитие транспортной инфраструктуры Украины. Следовательно, после встреч в Британии Садовый сообщил, что три ведущие компании с опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов – Gleeds, BDP, PwC – присоединятся к работе на этом направлении.

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В течение следующих трех месяцев они подготовят перечень приоритетных проектов для привлечения финансирования.

"Одно из ключевых для нас направлений – создание автомобильного и железнодорожного узла во Львове. Наша общая цель – разработать качественный проект, который интегрирует и сделает доступнее наш город и Украину для Европы", – написал Садовый.

Ранее стало известно, что Великобритания выделит Украине 1,6 млрд фунтов на закупку ракет для ПВО.

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Также Великобритания заверила, что готова к направлению миротворцев в Украину, обеспечив ее " сапогами на земле и самолетами в воздухе".

ЛьвовВеликобритания
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