Зеленский: Очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы больше других хотят мира и очень надеются на помощь в этом вопросе со стороны США.

Источник: президент написал в понедельник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава государства написал, что работа с партнерами продолжается. "Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время. Очень важно, что мы стараемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной и направленной на окончание этой войны как можно быстрее", – отметил президент.

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Он подчеркнул, что Украине нужен настоящий мир, и "украинцы хотят этого больше всего, потому что война разрушает наши города и села, мы теряем наших людей".

"Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность. Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен – как можно скорее", – отметил Зеленский.

Его пост в Х появился вскоре после того, как президент США Дональд Трамп продолжил атаковать Зеленского в своей соцсети, отметив, что президент Украины сделал "худшее" заявление о войне.

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Советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что администрация США хочет услышать от президента Зеленского, что он сожалеет о споре в Овальном кабинете.

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