The Times: Британия настаивает, чтобы Зеленский сделал все для налаживания отношений с США

Великобритания настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал все возможное для восстановления отношений с США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: Высокопоставленный источник издания в британском правительстве заявил, что Зеленскому нужно "играть в игру" и проявить уважение к президенту США Трампу, чтобы вернуться за стол переговоров.

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При этом, как отмечает издание, пока неясно, готов ли Зеленский это сделать.

Зеленский ранее заявил, что верит в то, что конфликт пройдет, и что он готов подписать с США соглашение по полезным ископаемым.

По данным издания, ожидается, что правительство Зеленского подпишет соглашение на этой неделе, хотя ожидается, что украинский президент не поедет для этого в Вашингтон.

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В свою очередь Великобритания не полностью согласна с этим соглашением – в Лондоне считают, что Украине необходима военная гарантия безопасности.

В то же время британская сторона убеждена, что это соглашение – это шаг в правильном направлении.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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