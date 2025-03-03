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РФ запретила въезд главе МИД Японии и еще 8-ми официальным лицам страны

Евгений КизиловПонедельник, 3 марта 2025, 21:24
РФ запретила въезд главе МИД Японии и еще 8-ми официальным лицам страны
фото: Getty Images

Россия в понедельник запретила въезд на свою территорию девяти официальным лицам Японии, среди которых министр иностранных дел страны Такэси Ивая.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на МИД РФ

Детали: Также под запрет попали посол Японии в Украине Масаси Накагомэ и его предшественник на этом посту Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству Сёхэй Хара, глава украинского офиса этого агентства Хидэки Мацунага, а также президенты четырёх крупных японских компаний - IHI Corporation, Isuzu Motors, Prodrone и Cyberdyne.

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В заявлении МИД РФ указано, что этот шаг предпринят в ответ на санкции, наложенные Японией на Россию из-за её военного вторжения в Украину.

Такэси Ивая ранее неоднократно заявлял, что Япония не снимет с России санкции, пока не закончится война в Украине.

Что предшествовало: Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) и компания KAKUICHI помогут Украине внедрить технологию нанопузырьков для насыщения почв кислородом.

РосcияЯпония
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