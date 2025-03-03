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СМИ: Соединенные штаты готовят план потенциального ослабления санкций против России

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 марта 2025, 21:55
СМИ: Соединенные штаты готовят план потенциального ослабления санкций против России
Фото - Getty Images

Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России на фоне усилий Дональда Трампа восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

Источник: об этом сообщили агентству Reuters американский чиновник и еще один человек, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда"

Детали: Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. Этот список попросили подготовить для обсуждения американскими чиновниками с российской стороной в рамках широких переговоров администрации США об улучшении дипломатических и экономических отношений, сообщили источники.

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Санкционные ведомства сейчас готовят предложения по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, в том числе некоторых российских олигархов, по словам собеседников агентства.

Конкретный запрос Белого дома на такой документ в последние дни подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить российские санкции в рамках потенциальной сделки с Москвой.

Пока не понятно, чего именно Вашингтон может потребовать у РФ в обмен на ослабление санкций.

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Белый дом попросил чиновников Государственного департамента и Министерства финансов разработать возможный план смягчения санкций до того, как Трамп на прошлой неделе продлил чрезвычайное положение из-за ситуации в Украине, сообщают американские источники.

Чрезвычайное положение накладывает санкции на определенные активы и лиц, причастных к войне России. Эти меры, введенные администрацией тогдашнего президента Барака Обамы, действуют с марта 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.

В январе Трамп угрожал усилить санкции против России, если Путин не захочет вести переговоры о прекращении войны в Украине. Но недавно представители администрации Трампа открыто признали возможность ослабления санкций против Москвы.

Министр финансов Скотт Бессент в интервью Bloomberg Television от 20 февраля заявил, что Россия может получить экономические послабления – в зависимости от того, как она подойдет к переговорам в ближайшие недели.

Трамп заявил журналистам 26 февраля, что российские санкции могут быть ослаблены "в какой-то момент".

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