Зеленский назвал основной сценарий устойчивости: Обеспечить условия для правильной дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 марта подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности для достижения мира.

Источник: обращение Зеленского

Детали: Глава государства сообщил, что провел Ставку, на которой провели анализ пакетов поддержки и некоторых контрактов, которые есть за это время.

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Прямая речь: "Докладывал сегодня Премьер-министр Украины относительно финансов на этот год, мы обеспечиваем все наши потребности, мы пройдем по финансам 2025-й. Сегодня же на Ставке были некоторые специальные вопросы нашей государственной устойчивости – все возможные сценарии мы прорабатываем, прорабатываем так, чтобы защитить Украину. Базовый сценарий – сохранять позиции и обеспечить условия для правильной дипломатии, для скорейшего завершения этой войны достойным миром. Мир нам нужен, именно мир – настоящий, честный, а не война бесконечно. И гарантии безопасности нужны".

Детали: Президент напомнил, что именно отсутствие гарантий безопасности для Украины 11 лет назад позволило России начать с оккупации Крыма и войны на Донбассе, затем отсутствие гарантий безопасности позволило России начать полномасштабное вторжение, и сейчас из-за отсутствия определенных гарантий безопасности именно Россия держит эту войну в разгаре.

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Прямая речь: "Сегодня мы продолжили нашу работу с европейскими партнерами по специальной дипломатической архитектуре и архитектуре безопасности. Архитектуры, которая может приблизить мир. Это то, в частности, о чем мы говорили в Лондоне накануне. И перед тем – со многими лидерами мира. Украина, вся Европа, Америка – вместе мы можем обеспечить десятилетия спокойствия. И надо для этого быть в конструктиве – работать вместе, дополнять предложения друг друга и ускорять дипломатию для завершения войны".

Что предшествовало: