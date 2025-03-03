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Соратник Трампа сообщил о новой договоренности с Украиной по соглашению о недрах

Сергей Сидоренко, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 марта 2025, 23:34
Соратник Трампа сообщил о новой договоренности с Украиной по соглашению о недрах
Брайан Фицпатрик. Фото из его соцсети Х

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил о достигнутой новой договоренности о подписании соглашения о недрах между правительствами Украины и США.

Источник: заявление Брайана Фицпатрика после переговоров по этому поводу с главой ОПУ Андреем Ермаком, сообщает "Европейская правда"

Детали: Конгрессмен Фицпатрик, принадлежащий к кругу республиканцев, которые занимаются отношениями с Украиной, сообщил о длительном и успешном разговоре с Ермаком. "Мы на 100% возвращаем поезд обратно, на рельсы", – прокомментировал он в X.

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По словам конгрессмена, есть договоренность о том, что соглашение о распределении прибыли от добычи полезных ископаемых "будет подписано в ближайшее время, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной". Он также повторил позицию руководства США о том, что подписание этого соглашения "естественным образом предоставит и безопасность помощь".

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новости по соглашению, заявив, что сообщит об этом в обращении к Конгрессу во вторник вечером.

Брайан Фицпатрик не стал уточнять, когда и как технически состоится подписание – будет ли осуществлен визит украинской правительственной делегации в Вашингтон, или документ подпишут в удаленном режиме.

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Ермак подтвердил, что провел переговоры с Фицпатриком. "Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", – отметил глава Офиса президента.

Как сообщалось, Трамп в понедельник заявил, что "соглашение об ископаемых" не мертво. Президент Зеленский, также без конкретики, заявлял, что Украина работает с Америкой и готовит определенные шаги.

Детальный анализ документа, который планируется к подписанию, читайте в статье Пиар для Трампа, успех для Украины. Что означает соглашение о недрах.

ТрампСШАпереговоры
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