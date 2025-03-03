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Россияне 19 раз пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 3 марта 2025, 23:59
Россияне 19 раз пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 3 марта на фронте произошло 91 боевое столкновение, из них 19 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли 45 авиаударов, применив 73 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 950 дронов-камикадзе и совершили 4139 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении враг пытался продвинуться в сторону Бочкового и Красного Первого, получил отпор.

На Купянском направлении противник проводил штурм позиций наших защитников в районе Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Новолюбовки, Ивановки и Ямполовки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Северском направлении наши защитники отбили штурмовые действия врага в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении три вражеских штурма в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Предтечино сдержали украинские подразделения, нанеся противнику потери.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Крымское и Торецк.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 19 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Лисовка, Проминь, Даченское, Преображенка, Котлино, Улаклы и Андреевка.

 На Новопавловском направлении враг также активен - восемь раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Бурлацкого и Скудного, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении захватчики пытались осуществить наступление в направлении Привольного, атака отбита.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника в направлении Степного и вблизи Нестерянки.

В Курской области украинские защитники отбили 29 вражеских атак. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также совершил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Генштаббоевые действиявойна
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