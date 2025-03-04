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Зеленский назначил Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации

Вторник, 4 марта 2025, 00:12
Зеленский назначил Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации
Фото из соцсетей Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO).

Источник: Указ президента Украины №151/2025 от 3 марта 2025 года

Дословно из указа: "Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича Постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству".

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Что предшествовало: 

  • 8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил.
  • 7 марта прошлого года Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

Залужный
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