Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

В Сумах российский дрон ударил по медучреждению, в части города пропал свет

Ольга ГлущенкоВторник, 4 марта 2025, 01:04
В Сумах российский дрон ударил по медучреждению, в части города пропал свет
фото: ОВА Сумской области

В Сумах в ночь на 4 марта были слышны взрывы, в некоторых районах города пропал свет, позже стало известно об ударе вражеского дрона по детскому медучреждению.

Источник: "Суспільне Сумы", и.о. городского головы Сум Артем Кобзар, ОВА Сумской области

Детали: О взрывах в Сумах "Суспільне" начало сообщать около 00:30.

Реклама:

Впоследствии издание добавило, что в некоторых районах города пропал свет.

Около часа ночи "Суспільне Сумы" снова сообщило о взрывах.

Обновлено: Позже Кобзар сообщил, что в Сумах "Шахед" попал в одну из поликлиник.

РЕКЛАМА:

Также он подтвердил, что в части города есть перебои с электричеством.

 
фото: ОВА Сумской области

В ОВА добавили, что в результате удара вражеского БпЛА повреждены помещения детского медицинского учреждения.

Сумывзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Европейские страны согласовывают вопрос конфискации €200 млрд российских активов – FT
Трамп приостановил всю военную помощь Украине – СМИ
Верховная Рада обратилась к Трампу: Подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства
"Весила до 30 килограмм": журналистку Рощину пытали в российском плену – расследование
фотоПод Киевом произошло масштабное ДТП: трое пострадавших
"Это худшее, что он мог сказать" – Трамп о заявлении Зеленского об окончании войны
Все новости...
Сумы
Россияне атаковали Сумы беспилотниками: есть пострадавшие
Россияне атаковали Сумы "Шахедами": повреждены многоэтажки, 2 пострадавших
Российские войска атаковали Сумы и область: 2 человека погибли, 5 получили ранения
Последние новости
07:09
ВСУ за сутки отминусовали 1 340 захватчиков
06:34
Вэнс заявил, что от Зеленского нужно "реальное предложение" для участия в переговорах
05:56
Европейские страны согласовывают вопрос конфискации €200 млрд российских активов – FT
04:54
ISW: Россия наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО
03:58
Трамп повысил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%
03:14
Украина вернула еще семерых детей из РФ и ВОТ
02:18
Трамп приостановил всю военную помощь Украине – СМИ
01:24
видеоБеспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани – соцсети
01:04
Обновлено, фотоВ Сумах российский дрон ударил по медучреждению, в части города пропал свет
00:14
Обновлено от 23:01, фотоРФ атаковала Одессу беспилотниками: не работают котельные, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама:
Реклама: