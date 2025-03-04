В Сумах российский дрон ударил по медучреждению, в части города пропал свет

В Сумах в ночь на 4 марта были слышны взрывы, в некоторых районах города пропал свет, позже стало известно об ударе вражеского дрона по детскому медучреждению.

Источник: "Суспільне Сумы", и.о. городского головы Сум Артем Кобзар, ОВА Сумской области

Детали: О взрывах в Сумах "Суспільне" начало сообщать около 00:30.

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Впоследствии издание добавило, что в некоторых районах города пропал свет.

Около часа ночи "Суспільне Сумы" снова сообщило о взрывах.

Обновлено: Позже Кобзар сообщил, что в Сумах "Шахед" попал в одну из поликлиник.

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Также он подтвердил, что в части города есть перебои с электричеством.

фото: ОВА Сумской области

В ОВА добавили, что в результате удара вражеского БпЛА повреждены помещения детского медицинского учреждения.