Беспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани – соцсети
По сообщениям российских пабликов, в российской Сызрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ.
Детали: По информации SHOT, жители Сызрани сообщили о взрывах в районе местного НПЗ. По предварительным данным, российская система ПВО якобы сбила несколько воздушных целей.
Дословно SHOT: "Местные жители рассказали, что в районе Сызранского НПЗ слышны взрывы и стрельба.
В общем очевидцы слышали от 3 до 5 громких звуков и видели несколько ярких вспышек в небе.
Предварительно, ВСУ пытаются атаковать нефтезавод".
Детали: Местные жители утверждают, что от взрывной волны качались окна в рамах.
Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Что предшествовало: Беспилотники 16 марта 2024 года атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, после ударов на предприятиях произошли пожары.
Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар.
В то же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ.