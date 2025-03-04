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Беспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани – соцсети

Ольга ГлущенкоВторник, 4 марта 2025, 01:24
Беспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани – соцсети
скриншот

По сообщениям российских пабликов, в российской Сызрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ.

Источник: SHOT, Baza

Детали: По информации SHOT, жители Сызрани сообщили о взрывах в районе местного НПЗ. По предварительным данным, российская система ПВО якобы сбила несколько воздушных целей.

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Дословно SHOT: "Местные жители рассказали, что в районе Сызранского НПЗ слышны взрывы и стрельба.

В общем очевидцы слышали от 3 до 5 громких звуков и видели несколько ярких вспышек в небе.

Предварительно, ВСУ пытаются атаковать нефтезавод".

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Детали: Местные жители утверждают, что от взрывной волны качались окна в рамах.

Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Что предшествовало: Беспилотники 16 марта 2024 года атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, после ударов на предприятиях произошли пожары.

Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар.

В то же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ.

Росcиябеспилотникивзрыв
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