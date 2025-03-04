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Украина вернула еще семерых детей из РФ и ВОТ

Ольга ГлущенкоВторник, 4 марта 2025, 03:14
Украина вернула еще семерых детей из РФ и ВОТ
иллюстративное фото: Halfpoint Images/Getty Images

Из России и оккупированных украинских территорий удалось вернуть еще семерых детей.

Источник: советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривна в Тelegram

Прямая речь Заривны: "Среди них – мальчик, который вместе с родителями долгое время жил под оккупацией, пережил принудительную паспортизацию, психологическое давление в школе и страх за собственное будущее. Его родители, стремясь дать ему шанс на образование в свободной стране, решили вывезти сына на подконтрольную территорию Украины.

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Также удалось эвакуировать мать с дочерью, которые долгое время оставались под наблюдением оккупационных структур из-за проукраинской позиции семьи. После задержания отца, мать понимала, что любое промедление могло стать опасным".

Детали: Заривна отметила, что возвращение детей произошло в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

В заметке советник руководителя ОП поблагодарила Офис омбудсмена Украины и Государство Катар за содействие в организации спасательных миссий и помощь в возвращении украинских детей.

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Что предшествовало: С оккупированной части Херсонщины на подконтрольную территорию Украины в феврале удалось вернуть четырех детей в возрасте от 10 до 17 лет. Некоторых школьников россияне угрожали отобрать из их семей.

детиоккупацияРосcияроссийско-украинская война
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