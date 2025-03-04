Трамп повысил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%

Президент США Дональд Трамп указом удвоил пошлины на товары из Китая из-за "неспособности властей КНР принять меры для уменьшения постоянного притока синтетических опиоидов, в частности фентанила".

Источник: указ на сайте Белого дома

Детали: В документе отмечается, что пошлины на китайские товары вырастут с 10% до 20%.

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Также в указе говорится о том, что "КНР не приняла надлежащих мер для смягчения кризиса с незаконным оборотом наркотиков с помощью совместных правоохранительных действий, и что кризис... не уменьшился".

Трамп подчеркнул, что кризис с фентанилом ставит под угрозу "национальную безопасность, внешнюю политику и экономику Соединенных Штатов".

В связи с этим в указ о пошлинах на товары из Китая вносятся изменения: слова "10 процентов" заменяют на "20 процентов".

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Что предшествовало: В начале февраля Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Тарифы, в частности, предусматривали 10% на импорт из Китая, что стало дополнением к уже действующим пошлинам в размере до 25%.