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ISW: Россия наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО

Ольга ГлущенкоВторник, 4 марта 2025, 04:54
ISW: Россия наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО
иллюстративное фото Воздушных сил

Специалисты Института изучения войны, проанализировав собранные данные, указывают на то, что российская армия увеличивает количество и наращивает эффективность дронов и ракет, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Российские войска продолжают совершенствовать свои ударные комплексы и использовать большее количество беспилотников "Шахед" и приманки, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны".

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Детали: Заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские силы запускают ракеты с нескольких различных направлений, а также от 150 до 200 беспилотников во время одной ночной серии ударов.

Скибицкий отметил, что ранее российские силы запускали ракеты с одного направления и использовали в среднем от 20 до 30 беспилотников во время одной ночной серии ударов.

Генерал-майор сообщил, что российские войска поочередно запускают ракеты и беспилотники для того, чтобы перегрузить украинские системы противовоздушной обороны.

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Скибицкий добавил, что российские силы начинают запускать беспилотники вечером, так что беспилотники достигают Украины около 23:00, и что удары продолжаются до утра.

Дословно: "По сообщениям ISW, российские войска начали запускать от 80 до 100 (или более) беспилотников „Шахед" и дронов-приманок в рамках крупных ударных пакетов в октябре и ноябре 2024 года, а в феврале 2025 года - от 100 до 200 (или более) беспилотников „Шахед" и дронов-приманок.

Скорее всего, российские войска используют большое количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок для того, чтобы обнаружить и подавить украинскую противовоздушную оборону и мобильные огневые группы".

Детали: Эксперты отмечают, что увеличение количества беспилотников в ночных российских атаках указывает на то, что Россия, скорее всего, пока не сталкивается с внутренними ограничениями в производстве беспилотников "Шахед" или "приманок", а также с ограничениями в иранских комплектующих для производства "Шахедов".

Однако, добавляют в обзоре, остается непонятным, сможет ли Россия произвести или получить достаточное количество компонентов, чтобы избежать ограничений в производстве беспилотников в долгосрочной перспективе.

Также, согласно проанализированным ISW данным, российское производство ракет существенно не увеличилось, но российские войска, похоже, отдают приоритет производству вариантов ракет и беспилотников, которые являются более эффективными против украинской противовоздушной обороны.

Скибицкий заявил, что Россия незначительно увеличила производство ракет в 1,2-1,5 раза в течение 2024 года и "перераспределяет" свои производственные мощности.

Дословно: "ISW ранее оценивал, что Россия, вероятно, намерена и в дальнейшем наращивать производство и использование беспилотников "Шахед" и других вариантов после подписания российско-иранского Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в январе 2025 года".

Ключевые выводы ISW за 3 марта:

  • По данным украинской военной разведки, в Украине и Курской области действуют около 620 000 российских солдат, что примерно на 40 000 больше, чем в конце 2024 года.
  • По сообщениям, российские власти превысили свои квоты на призыв в 2024 году и январе 2025 года, вероятно, частично из-за увеличения финансовых стимулов для новобранцев и усилий по вербовке в тюрьмах, которые являются нежизнеспособными в средне- и долгосрочной перспективе.
  • Российские войска продолжают совершенствовать свои ударные комплексы и использовать большее количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны.
  • По сообщениям, производство российских ракет не претерпело значительного увеличения, но российские войска, похоже, отдают приоритет производству вариантов ракет и беспилотников, которые являются более эффективными против украинской противовоздушной обороны.
  • Украинские войска продвинулись под Покровском, а российские войска - под Великой Новоселкой и в Курской области.
  • Кремль продолжает продвигать свою ветеранскую программу "Время героев" как часть усилий по милитаризации российской власти и общества.

ISWроссийско-украинская войнаПВО
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