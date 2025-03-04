ISW: Россия наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО
Специалисты Института изучения войны, проанализировав собранные данные, указывают на то, что российская армия увеличивает количество и наращивает эффективность дронов и ракет, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону.
Источник: ISW
Дословно из отчета: "Российские войска продолжают совершенствовать свои ударные комплексы и использовать большее количество беспилотников "Шахед" и приманки, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны".
Детали: Заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские силы запускают ракеты с нескольких различных направлений, а также от 150 до 200 беспилотников во время одной ночной серии ударов.
Скибицкий отметил, что ранее российские силы запускали ракеты с одного направления и использовали в среднем от 20 до 30 беспилотников во время одной ночной серии ударов.
Генерал-майор сообщил, что российские войска поочередно запускают ракеты и беспилотники для того, чтобы перегрузить украинские системы противовоздушной обороны.
Скибицкий добавил, что российские силы начинают запускать беспилотники вечером, так что беспилотники достигают Украины около 23:00, и что удары продолжаются до утра.
Дословно: "По сообщениям ISW, российские войска начали запускать от 80 до 100 (или более) беспилотников „Шахед" и дронов-приманок в рамках крупных ударных пакетов в октябре и ноябре 2024 года, а в феврале 2025 года - от 100 до 200 (или более) беспилотников „Шахед" и дронов-приманок.
Скорее всего, российские войска используют большое количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок для того, чтобы обнаружить и подавить украинскую противовоздушную оборону и мобильные огневые группы".
Детали: Эксперты отмечают, что увеличение количества беспилотников в ночных российских атаках указывает на то, что Россия, скорее всего, пока не сталкивается с внутренними ограничениями в производстве беспилотников "Шахед" или "приманок", а также с ограничениями в иранских комплектующих для производства "Шахедов".
Однако, добавляют в обзоре, остается непонятным, сможет ли Россия произвести или получить достаточное количество компонентов, чтобы избежать ограничений в производстве беспилотников в долгосрочной перспективе.
Также, согласно проанализированным ISW данным, российское производство ракет существенно не увеличилось, но российские войска, похоже, отдают приоритет производству вариантов ракет и беспилотников, которые являются более эффективными против украинской противовоздушной обороны.
Скибицкий заявил, что Россия незначительно увеличила производство ракет в 1,2-1,5 раза в течение 2024 года и "перераспределяет" свои производственные мощности.
Дословно: "ISW ранее оценивал, что Россия, вероятно, намерена и в дальнейшем наращивать производство и использование беспилотников "Шахед" и других вариантов после подписания российско-иранского Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в январе 2025 года".
Ключевые выводы ISW за 3 марта:
- По данным украинской военной разведки, в Украине и Курской области действуют около 620 000 российских солдат, что примерно на 40 000 больше, чем в конце 2024 года.
- По сообщениям, российские власти превысили свои квоты на призыв в 2024 году и январе 2025 года, вероятно, частично из-за увеличения финансовых стимулов для новобранцев и усилий по вербовке в тюрьмах, которые являются нежизнеспособными в средне- и долгосрочной перспективе.
- Российские войска продолжают совершенствовать свои ударные комплексы и использовать большее количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны.
- По сообщениям, производство российских ракет не претерпело значительного увеличения, но российские войска, похоже, отдают приоритет производству вариантов ракет и беспилотников, которые являются более эффективными против украинской противовоздушной обороны.
- Украинские войска продвинулись под Покровском, а российские войска - под Великой Новоселкой и в Курской области.
- Кремль продолжает продвигать свою ветеранскую программу "Время героев" как часть усилий по милитаризации российской власти и общества.