ВСУ за сутки отминусовали 1 340 захватчиков
Вторник, 4 марта 2025, 07:09
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 340 вражеских солдат и 244 единицы вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 879 410 (+1 340) человек,
- танков – 10 255 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 21 298 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 24 064 (+45) ед,
- средств ПВО – 1 094 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 741 (+86) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 428 (+101) ед.
Данные уточняются.