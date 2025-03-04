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ВСУ за сутки отминусовали 1 340 захватчиков

Ирина БалачукВторник, 4 марта 2025, 07:09
ВСУ за сутки отминусовали 1 340 захватчиков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 340 вражеских солдат и 244 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 879 410 (+1 340) человек,
  • танков – 10 255 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 298 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 24 064 (+45) ед,
  • средств ПВО – 1 094 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 741 (+86) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39 428 (+101) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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